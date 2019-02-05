حسن فضل المولى : السر قدور “ماحصل قال لينا حتدوني كم” لتقديم (أغاني وأغاني)

شهاب محمد - الخرطوم - السر قدور

الخليج 365 :

قال مدير قناة النيل الأزرق الفضائية، حسن فضل المولى، إن الشاعر والإعلامي السر احمد قدور، ظل محتفظاً بوده للشاشة الزرقاء طوال السنوات السابقة رافضاً كل العروض التي قدمت له من فضائيات أخرى لتقديم برامج على شاشاتها خلال شهر رمضان.

واكد فضل المولى أن قدور رغم نجاحاته المتلاحقة في البرنامج الأشهر (أغاني وأغاني) لم يحدث أن ساوم القناة في المبالغ المالية التي يتقاضاها، وأردف : (وماحصل في أي سنة من السنين قال حتدوني كم)، مضيفاً أن قدور ظل يتلقى عروضاً سنوياً منذ أن بدأ تقديم البرنامج قبل سنوات طويلة ولكنه ظل محتفظاً بالنيل الأزرق.

وكانت أنباء قد تحدثت عن مفاوضات بعض القنوات الفضائية للسر قدور لتقديم برامج بها خلال شهر رمضان القادم إلا أن قدور رفض كل تلك العروض بحسب صحيفة المجهر واحتفظ بوجوده في الشاشة الزرقاء.