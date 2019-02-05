الشرطة تكشف تفاصيل مقتل سامر الجعلي أثناء مطاردة بشارع النيل

تقرير : رقية يونس

وسط إجراءات امنية مشددة وحضور كثيف بردهات وقاعة المحكمة شرعت محكمة جنايات كرري في محاكمة الشرطي المتهم بإطلاق الرصاص على الشاب “سامر الجعلي.. الجدير بالذكر ان “سامر” لقي حتفه بعيار ناري على يد شرطي، أثناء حملة لمكافحة الظواهر السالبة بشارع النيل تابعة لشرطة مدينة النيل بمنطقة مدينة النيل .

أعيرة نارية

واستهل المتحري ملازم شرطة محمد بلال اقواله للمحكمة قائلاً : بانه وبموجب توفر معلومات لدى قسم شرطة مدينة النيل تشير الى أن هنالك شخصا تلقى اعيره نارية داخل عربته بشارع النيل بالقرب من تقاطع السيسي، منوهاً الي انه وفور تلقي البلاغ والمعلومات تحركت قوة للتأكد من موقع المعلومات ومن صحتها ، مبيناً بانه وفور وصول التيم للموقع تم تحريز مسرح الحادث واستخراج المجني عليه من داخل العربة واحالته للمستشفى من ثم نقله للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة بموجب اورنيك "8" جنائي لمعرفة اسباب الوفاة.

إجراءات أولية

المتحري لم يتوقف بافاداته للمحكمة عند ذلك بل ظل يكشف المزيد من المعلومات ، لافتاً الي انه وفور التأكد من الحادثة ونقل المجني عليه للمشرحة تم تدوين بلاغ تحت نص الماده "44" اجراءات بقسم شرطة مدينة النيل بامدرمان ،وذلك لحين رفع الحصانة من المشتبه به "نظامي"، ومن ثم تمت مخاطبة النائب العام لرفع الحصانة عن المشتبه به للسير في اجراءات البلاغ، وأمر النائب العام برفع الحصانة عن المشتبه به تمهيداً لمواصلة اجراءات التحري.

رفع الحصانة

وأفاد المتحري ملازم شرطة المحكمة بانه و فور رفع الحصانة عن المشتبه به تم تعديل مادة الاتهام الي الماده "130" من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تتعلق بالقتل العمد ومن ثم إسند إكمال التحريات في البلاغ للمتحري الثاني لمواصلة التحري والسير في الإجراءات.

تعديل مادة الاتهام

قال المتحري في رده على ممثل الاتهام بأن اجراءات البلاغ تم فتحها ابتداءً تحت نص المادة "44" اجراءات بتاريخ 10102018م على إثر أن الحادثة وقعت اثناء تأدية الشرطة واجبها العادي لمنع الجريمة ، ومن ثم لاحقاً تم تعديل اجراءات البلاغ الي الماده "130" من القانون الجنائي التي تتعلق بالقتل العمد ،منوها الى ان إكتمال اجراءات رفع الحصانة عن المتهم عبر النائب العام.

توفر معلومات

واسترسل المتحري قائلاً : للمحكمة بانه وبموجب معلومات توفرت لدى شرطة مدينة النيل بممارسات سلبيه بشارع النيل على اثرها تم تشكيل فريق من "6" أفراد بقيادة ملازم شرطة للمتابعة والمتهم كان من ضمن الفريق ، مشيراً الي انه واثناء تمشيط الفريق للمنطقة اشتبه بالمجني عليه اثناء توقفه "بشارع تقاطع السيسي مع شارع النيل" ،لافتاُ الا انه وفي الاثناء اشتبه الفريق بالمجني عليه اثناء توقفه بشارع النيل وفور وقوف عربة الدورية جوار عربة المجني عليه حاول الهرب وإرتطمت عربته بعربة الدورية وفي الاثناء ارتكز المتهم على الارض واطلق عيارين ناريين صوب عربة المجني عليه حيث إستقر الأول في الاطار الخلفى من الناحية الشمالية ، فيما ارتطمت الثانية بالباب الخلفي بالشمال في حين اكد المتحري عدم وجود آثار رصاص على العربة من الناحية الامامية.

إرسال المعروضات للمعامل

في سياق متصل قال المتحري للمحكمة بانه تم إرسال السلاح المعروضات وملابس المجني عليه وحذائه الذي تحتوي على آثار دماء للمعامل الجنائية بغرض الفحص، منوها الى أنه وبعد ذلك اسندت التحريات في البلاغ للمتحري الثاني قبل استلامه نتائج فحص المعامل الجنائية.

لافتاً الى العثور على "2" ظرف ذخيرة فارغة بواسطة مسرح الحادثة، فيما نفى المتحري العثور على العيار الناري بمسرح الحادث.

أسباب الوفاة

واشار المتحري الي أن اسباب الوفاة اثر اصابة المجني عليه بعيار ناري في الصدر من الناحية الشمالية مما أدى الي الوفاة.

الانتباهة