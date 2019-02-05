تركي آل الشيخ من لندن: "رامون حتى الموت.. روح الفانلة الزرقاء"

وكتب «تركي»، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «شد حيلك.. رامون حتى الموت.. روح الفانلة الزرقاء».
وحقق فريق بيراميدز فوزًا قاتلًا منذ قليل، على بيراميدز، بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الممتاز.
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