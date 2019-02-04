ريال مدريد يرصد 110 مليون يورو لكبري صفقات الصيف

أكدت تقارير صحفية بريطانية إسبانية بأن ريال مدريد يجهز لتقديم عرض لمانشستر يونايتد للحصول على نجمه ماركوس راشفورد المتألق مع الشياطين الحمر هذا الموسم.

وذكرا التقارير الصحفية أن إدارة الملكي تجهز عرضا كبيرا لراشفورد والذي يمتلك عقد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2020 للحصول على خدماته للموسم المقبل وأنه على استعداد لدفع ما لا يقل عن 110 ملايين يورو من أجل التوقيع معه وتعزيز قوته الهجومية والتي انخفضت بعض الشيء لا سيما بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن راشفورد لم يكن سعيدًا تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق ولكن يبدو أن موقف اللاعب تغير في الآونة الأخيرة بعد رحيله وتعيين النرويجي أولي جونار سولسكاير بدلًا منه وهو ما سيجعل إدارة النادي الإنجليزي تتفاوض مع اللاعب من أجل تفادي رحيله عن الفريق.