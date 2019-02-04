بيراميدز يعبر عقبة الداخلية بثنائية "خربين وبينافينتي" في الدوري المصري

حقق فريق بيراميدز فوزاً غالياً وصعبًا على حساب نظيره الداخلية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدفي بيراميدز عن طريق عمر خربين في الدقيقة 90 من ضربة جزاء نقذها اللاعب السوري ببراعة، ثم أضاف البيروفي كريستيان بينافينتي الوافد الجديد الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت بدل من الضائع "95".

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 42 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.