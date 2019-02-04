حقق فريق بيراميدز فوزاً غالياً وصعبًا على حساب نظيره الداخلية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء هدفي بيراميدز عن طريق عمر خربين في الدقيقة 90 من ضربة جزاء نقذها اللاعب السوري ببراعة، ثم أضاف البيروفي كريستيان بينافينتي الوافد الجديد الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت بدل من الضائع "95".
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 42 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يعبر عقبة الداخلية بثنائية "خربين وبينافينتي" في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.