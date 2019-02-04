مركز الأورام: 13 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان سنوياً

قال استشاري الأورام، كمال حمد، أستاذ علاج الأورام والطب النووي بجامعة الخرطوم، إن هناك حوالي 11ــ 13 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان في العام، مشيراً إلى أن حوالي 31% من المرضى يتلقون العلاج في الخرطوم.

وأشار حمد خلال تقديمه ورقة عن مشاكل "السرطان في السودان"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسرطان، إلى أنه حسب إحصائية لعام 2012 يعد سرطان الثدي أكثر السرطانات إصابة ويشكل نسبة 35%، يليه سرطان عنق الرحم 15%، وسرطان البروستات.

وأفاد أن سرطان البروستات زاد بمعدل عالٍ خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم تشخيص حوالي 600 حالة إصابة في العام، وعزا مشاكل السودان في أن معظم الحالات تأتي متأخرة بنسبة تتراوح ما بين 80ــ 85%.

من جهته قال مدير مؤسسة "صلاح ونسي" لأبحاث ومكافحة السرطان، صلاح الدعاك، إنه حسب منظمة الصحة العالمية لعام 2018 فإن السرطان يحصد حوالي 9 ملايين شخص في العالم.

ونوه الدعاك أن السودان ليس بمنأى عن المرض، إذ تستقبل مستشفياته العشرات من الحالات، وحوالي 12ــ 13 ألف حالة إصابة جديدة بالسودان.

وأوضح أن المؤسسة أولت اهتماماً كبيراً بسرطان الثدي وعنق الرحم، إذ يمثلان 50% من جملة سرطانات النساء، حيث عملت المؤسسة على إنشاء 11 مركزاً بالعاصمة دخلت منها 5 حيز الخدمة في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، فضلاً عن إنشاء المركز المرجعي لسرطان الثدي بالمستشفى الأكاديمي.