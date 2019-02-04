هلال الابيض يكتسح الخرطوم الوطني بثلاثية

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل- الخليج 365 : حقق الهلال الابيض فوزا كاسحا على الخرطوم الوطني 3-1 نالها ابوستة ومهند ومحمد عباس ونال هدف الوطني انطوني في المباراة التي شهدتها شيكان مساء اليوم ليرتفع هلال الابيض بنقاطه الى 15 نقطة والخرطوم يبقى في14 نقطة.

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