تفاصيل جديدة حول محاكمة زوجين جنوب الخرطوم بتهمة ممارستهم الاعمال الفاحشة بمنزلهم برفقة صديقة الزوجة

أصدرت محكمة في الخرطوم حكما ببراءة زوجين جرى القبض عليهما بتهمة ممارسة الرذيلة بمنزلهما باحد احياء جنوب العاصمة .

وتفصيلا ، اقرت محكمة بلدية الأزهري جنوب الخرطوم، البراءة لرجل أجنبي وسيدتين إحداهن أجنبية من تهمة ممارسة الأفعال الفاضحة داخل منزل بالأزهري.

وأصدر قاضي المحكمة “هشام عبد الله الأمين” الحكم بعد سماع أقوال المتهمين وشهادة الشهود الذين أكدوا أن المتهم تزوج بالسيدة زواجاً مسيحياً، وأن السيدة الثانية صديقتها أتت لزيارتها بالمنزل.

وبحسب الاتهام، فإن شرطة النظام العام كانت قد داهمت منزل المتهمين بعد مراقبة عدة أيام عقب تلقيها بلاغاً من الشاكي، حيث ألقت القبض عليهم متلبسين، ودونت ضدهم بلاغاً وأحالتهم إلى المحاكمة.