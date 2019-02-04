احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة بث الفيديو الذي نشر الخبر الذي بثته قناة الحرة قبل أعوام توثق فيه لقاء الناشطة أميرة الجنوبية بابنتها كرستينا بعد فراق دام لأكثر من 22 عاماً حيث كان الفيس بوك سبباً أساسياً في لم الشمل بينهما.

وذكرت أميرة أن ابنتها التي فقدتها منذ أن كان عمرها ست سنوات تعرفت عليها عبر صفحتها على فيس بوك حيث تم التعارف واللقاء بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ذكرت بأن ابنتها قالت لها بأنها من منطقة أبيي و إنها لم تتعرف على صورتها في المواقع.

أميرة الجنوبية التي صارت مؤخراً من الشخصيات المشهورة و المحبوبة على المواقع بفضل الفيديوهات التي ظلت تبثها على يوتيوب قدم لها رواد المواقع التهنئة بلم الشمل مع ابنتها حيث كتب أحدهم قائلاً

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :رواد مواقع التواصل يعيدون بث مقطع خبر لقاء أميرة الجنوبية بابنتها بعد فراق 22 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.