تسليم البرلمان مبادرة ترفض تعديل الدستور لترشيح البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلم تحالف قوى 2020، مبادرة لرئيس البرلمان اليوم الاثنين، ترفض تعديل الدستور للسماح للرئيس عمر البشير الترشح لدورة رئاسية جديدة في الانتخابات القادمة.

وقال التحالف في بيان تلقى “باج نيوز” نسخة منه، إن وفد من الهيئة القيادية للتحالف، سلم رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، مبادرته حول الازمة السياسية الراهنة، وأوضح أن المبادرة تتضمن عدم تعديل الدستور بجانب إنفاذ مخرجات الحوار الوطني خاصة ما يتعلق بالحريات ومكافحة الفساد.

وطالبت المبادرة بتشكيل آلية من السلطتين التنفيذية والتشريعية للتحقق من استكمال انفاذ المخرجات التي لم تنفذ حتى الآن خلال دورة المجلس المقبلة والتي ستنتهي بنهاية شهر يونيو القادم.

واكدت قيادة التحالف أن المبادرة تأتي في إطار إيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة التي يمر بها السودان خاصة بعد التطورات الأخيرة التي أفضت الى الإحتجاجات الشعبية في العاصمة وعدد من الولايات.

من جانبه أعلن رئيس البرلمان، دعمه لأي مبادرة تصب في إطار المصلحة العامة للبلاد، بما لا يتعارض مع مهامه الدستورية والقانونية.

وتعتبر كل القوى السياسية المكونة لتحالف 2020 من القوى المشاركة في مبادرة الحوار الوطني.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلا وفق آخر إحصاء حكومي.