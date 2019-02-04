احكام رادعة في مواجهة شبكة دعارة بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت محكمة بلدية الخرطوم شرق برئاسة القاضي ابراهيم خالد احكاماً رادعة فى مواجهة شبكة دعارة تمارس الدعارة داخل احدى الشقق بحي المعمورة بالخرطوم وامرت المحكمة بتغريم (5) متهمين اربع فتيات وشاب هم جملة عناصر الشبكة كل واحد منهم مبلغ (50) الف جنيه وفى حالة العدم السجن ستة اشهر بجانب السجن لمدة عام لكل متهم مع وقف التنفيذ وأصدرت المحكمة حكماً آخر فى مواجهة (3) رجال من مرتادى الشقة بالغرامة (10) آلاف جنيه لكل متهم من المتهمين الثلاثة. وكانت المحكمة قد ادانت المتهمين تحت طائلة المادة 151 ق ج الافعال الفاضحة و(155) ق ج ادارة محل للدعارة لعناصر الشبكة، ويذكر ان الشرطة قد تمكنت من القبض على المتهمين البالغ عددهم (8) متهمين داخل شقة اثر معلومات توافرت لدى الشرطة تم بموجبها مداهمة الشقة بحي المعمورة .

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