تركيا تعتزم إنشاء مسلخ في منطقة "اندرابا"

يقف وفد مؤسسة الزراعة التركية على منطقة “اندرابا” المقترحة من الحكومة السودانية لإنشاء محجر صحي فيها، باعتبارها منطقة متميزة وخالية من الأمراض وملائمة لقيام المشروع بحسب المواصفات والاشتراطات العالمية.

كما سيقوم الوفد التركي الذي يزور الخرطوم هذه الأيام بزيارة ميدانية للوقوف على مسلخ الكدرو، وتشمل الزيارة بحث مسؤوليات متعلقة بالتجارة والثروة الحيوانية والمساهمة في إمكانية استيراد الماشية من السودان.

وأفاد رئيس الوفد التركي، المدير العام لمؤسسة الزراعة التركية خلال الاجتماع مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية، آدم دقاش، بأن اللقاء يعتبر اجتماعاً تحضيرياً يسبق موعد انعقاد اللجنة الرئاسية بين البلدين والتي ستعقد بتركيا لاحقاً.

ونوه إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأزلية بين السودان ودولة تركيا في مجالات تطوير مشروعات البنى التحتية لصادرات الثروة الحيوانية.

وفي السياق قال وزير الثروة، آدم دقاش، إن الزيارة تأتي في إطار متابعة السياسات الداعمة لتفعيل البرتوكولات والالتزامات الموقعة سابقاً بين الطرفين والتي تضمنت عدداً من مذكرات التفاهم.

وأكد دقاش، العمل على تطوير هذا التعاون التقني الزراعي الاقتصادي للمساهمة في دفع العلاقات الاقتصادية، موضحاً أن وزارته تعمل جاهدة بصدد توقيع هذه البرتكولات لدعم برامج مشروعات تنمية صادرات الثروة الحيوانية المشتركة بين البلدين.

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