بالفيديو : نجمة الشروق تساند الاحتجاجات و تقدم خطة إسقاط النظام و إصلاح ما تم تدميره في 30عاماً

أعلنت الإعلامية نجمة قناة الشروق السابقة رانيا هرون مساندتها للاحتجاجات التي انتظمت الشارع السوداني مؤكدة على أهمية التوثيق خلال التظاهرات من قبل المشاركين خاصة توثيق الانتهاكات التي تحدث للمحتجين السلميين مشيرة إلى أن ذلك سيخدم كثيراً قضايا المحتجين قائلة (أجعل موبايلك سلاحك).

وقالت هرون خلال فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي إنها التحقت بدورات خاصة بفن التصوير وكيفية صناعة الأفلام والفيديوهات و إنها ستقدم دعمها في هذا المجال للمتظاهرين .

وحثت رانيا كل القطاعات بتقديم الدعم للاحتجاجات كل حسب تخصصه فالأطباء بتقديم إرشادات حول الإسعافات الأولية للمصابين في المظاهرات والقانونيين بتقديم التوعية القانونية ، مشيرة إلى أن ما تم تخريبه خلال ثلاثين عاماً لا يمكن إصلاحه بين يوم وليلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)