وزير الدفاع: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض ابن عوف، بأن القوات المسلحة لن تسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول، مبيناً أن الجيش صمام أمان الوطن من الانزلاق للمصير المجهول أو التشظي أو الاختطاف.

وجدّد الوزير يوم الإثنين، في تنوير للضباط برتبتي المقدم والرائد بالأكاديمية العسكرية، حرص قيادة الجيش على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وأفاد أن الأحداث أظهرت إعادة صياغة وتشكيل الكيانات السياسية والحزبية والحركات المسلحة للمشهد السياسي بذهنية مختلفة عن السابق، للوصول إلى حالة تضمن تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء الوطن، وحماية المكتسبات والأعراض وحقن الدماء.

وأضاف “الأحداث الأخيرة أظهرت الانفصام بين الأجيال الشابة والكبار حتى داخل الأسر، ما يستوجب التواصل بين الأجيال ووضع المعالجات العادلة لمشاكل الشباب”.

وأشار الوزير بحسب الشروق – إلى تضحيات القوات المسلحة التي ظلت على مدى التاريخ الصخرة التي تكسرت عليها كسهام الاستهداف.

من جانبه أكد رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، التفاف القوات المسلحة حول قيادتها، وتمسكها بواجباتها وإيمانها بالتداول السلمي للسلطة.

وقطع عبدالمعروف بحماية الدستور الذي أتاح لجميع السودانيين تنظيم كياناتهم الحزبية، وممارسة العمل السياسي الراشد والمسؤول في دولة آمنة ومستقرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)