الصحة: توفير أدوية السرطان والأدوية المنقذة للحياة مجاناً

أكدت وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية، سعاد الكارب، يوم الاثنين، توفير أدوية السرطان مجانا والأدوية المنقذة للحياة، التزام وزارتها بتوفير الدعم اللوجستي وتوجيه المنظمات العاملة مع وزارة الصحة لتوفير الدعم الممكن.

ودعت خلال مخاطبتها الاحتفال باليوم العالمي للسرطان، إلى التنسيق والتواصل والعمل في مجموعات بغرض نشر مزيد من الثقافات الصحية الداعمة والتوعية بالمرض.



من جانبه أعلن ممثل مفوض العون الإنساني، محمد المصطفى السناري، عن التصديق بإنشاء الشبكة السودانية لمكافحة السرطان، مؤكدا اهتمام المفوضية بالمنظمات الوطنية وتقويتها خاصة في مجال العمل الإنساني.

وطالب السناري بالتخصصية والتنسيق في عمل المنظمات، مؤكدا رعاية المفوضية للعمل الإنساني وتقديم كل الإمكانيات والإعفاءات الجمركية حتى يتم الدفع بمسيرة العمل الطوعي بالبلاد.



ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان د. نعيمة القصير، أوضحت أن شعار هذا العمل تنزل من المسئولية الجماعية للمسئولية الفردية، مشيرة إلى أن الدراسات تشير إلى أن أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها.