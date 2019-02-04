السفير المصري يدعو لعمل درامي يجمع الخرطوم والقاهرة

ورأي عيسى خلال اللقاء، الاثنين، مع وزير الثقافة والسياحة والآثار، عمر سليمان، رأي تنظيم جولات سياحية مشتركة بين البلدين ولاسيما بين جنوب مصر وشمال السودان.
وأكد عمق العلاقة بين البلدين مشيرا الى روابط الدم والمصاهرة، معتبرا النيل شريان الحياة بين البلدين وملهم للفن والثقافة، موضحاً ان السودان بلد غني بثقافته وسياحته، وعَد مصر والسودان شعب واحد للتشابه الكبير بينهما فى العادات والتقاليد.
وفي السياق دعا وزير الثقافة والسياحة والآثار عمر سليمان، الى تدريب الكوادر السودانية بمصر وخاصة فى المجال الثقافي والسياحي والفني، مؤكدا ان وزارته فى تمام الجاهزية للعمل فى كل المجالات الثقافية والسياحية والاثرية.
وأشار الي التعاون والتنسيق المشترك بين السودان ومصر، مضيفا بان السودان سيشكل حضورا فى كل المحافل الثقافية والمهرجانات المصرية حاثا على تقوية المراكز الثقافية بين البلدين لتنشيط التبادل الثقافي.وتناول سليمان ما تم من اتفاق بينه ووزيرة الثقافة المصرية مؤخراً فى اطار العمل الثقافي.
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