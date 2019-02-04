إيطاليا تعرقل صدور بيان أوروبي يعترف بجوايدو رئيساً لفنزويلا

قالت مصادر دبلوماسية، إن إيطاليا منعت اليوم الإثنين، صدور بيان من الاتحاد الأوروبي يقول إن الدول الأعضاء في الاتحاد ستعترف برئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.
جاء ذلك بعد أيام من السجال بين الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 حول طريقة التعامل مع الوضع في فنزويلا.
واعترفت 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين بغوايدو، لكن اعتراض إيطاليا حال دون اتخاذ موقف موحد للتكتل.
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