300مليون دولار من بلاروسيا لتمويل الزراعة بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الزراعة الخليج 365 : أكد الأستاذ مصطفى يوسف حولي وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اهتمام الوزارة بتنفيذ الاتفاقيات التي تمّ التوقيع عليها مع جمهورية بلاروسيا نهاية العام المنصرم إبان زيارة رئيس الجمهورية عمر البشير إلى بلاروسيا. وأكد حولي متانة العلاقة بين البلدين وحرص حكومة السودان على تطوير العلاقات الاقتصادية وإنفاذ ما تم التوافق عليه بين الجانبين، واكد لدى لقائه اليوم بمكتبه بنائب وزير الصناعة البلاروسي ديمتري كورشك بحضور سفير السودان لدى بلاروسيا، أهمية تسريع إنفاذ الاتفاقيات المذكورة والتركيز على مشروع صوامع الغلال لأهميته في رفع قيمة الإنتاج للصادر بزيادة السعة التخزينية للصوامع إلى مليون طن بما يسهم في تقليل فاقد الإنتاج. كما أكد حولي التزام الوزارة بتوفير الضمانات المطلوبة لتمويل مشروعات تطوير القطاع الزراعي لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني، وتم التفاكر بين الجانبين حول تنفيذ تمويل المشروعات البلاروسية بالبلاد والضمانات المطلوبة بموافقة بنك التنمية البلاروسي على رفع سقف تمويله إلى 300 مليون دولار لمشروعات الصوامع والمعدات والتقانات الزراعية. من جانبه أكد ديمتري حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية المتميزة مع السودان والاستفادة من موقعه في التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية.

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