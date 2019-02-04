اتحاد المخابز يقر بنقص في أوزان الخبز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أقر رئيس اتحاد المخابز بولاية الخرطوم يحيى موسى بنقص كبير في أوزان الخبز، وعزا ذلك لارتفاع مدخلات الإنتاج متملثة في الخميرة، العمالة، الطاقة التشغلية، كاشفاً عن اتفاق مع المؤسسة السودانية للبترول لتوفير الغاز والوقود، وأكد يحيى في حديث لـ(آخر لحظة) انسياب عملية توزيع الدقيق بصورة “ممتازة، لافتاً إلى استمرار طوابير صفوف الخبز، خاصة بالمخابز ذات الجودة العالية، وأضاف أن صفوف الخبز تمضي في الانحسار، وتابع إنها مقدرو عليها، معلناً عن وجود خطة مع الحكومة لتطوير صناعة الخبز للخروج من التقليديه إلى الحداثه خلال الفترة المقبله، وأشار إلى اتجاه لخلط الذرة بالقمح في صناعة الخبز.

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