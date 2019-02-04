بكري يؤكد دعم الدولة لبرامج الاتحاد الوطني للشباب

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رعاية الدولة ودعمها لكافة مشروعات وبرامج الاتحاد الوطني للشباب السوداني، بما يمكنه من القيام بدوره على الوجه الأمثل لمعالجة قضايا الشباب ومناقشة مشكلاتهم.

واطلع النائب الأول لدى لقائه في مكتبه بالقصر الجمهوري، يوم الإثنين، رئيس الاتحاد محمود أحمد محمد، على خطط وبرامج الاتحاد للعام 2019م، وعلى رأسها مشروع الحوار الشبابي لمستقبل السودان وآلياته.

وأوضح رئيس الاتحاد أن برنامج الحوار الشبابي سيبدأ بكافة ولايات السودان في مارس المقبل وصولاً إلى المؤتمر القومي لقضايا الشباب الذي سيبدأ في أغسطس المقبل.

وقال محمود إن اللقاء تناول جائزة الشباب السنوية لتقانة المعلومات التي يتنافس فيها 158 تطبيقاً جديداً في مجال الحكومة الإلكترونية.

وأشار رئيس الاتحاد بحسب الشروق – إلى أن اللقاء بحث مشروعات استقرار الشباب التي تستهدف تشغيل أكثر من عشرة آلاف شاب وشابة عبر أربعة مشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع التحويلي والتدريب الحرفي، بجانب 1442 مشروعاً صغيراً، بالتنسيق مع ديوان الزكاة الاتحادي.

وأضاف أن اللقاء تناول مشروع منصة الشباب للإبداع الثقافي لإبراز مواهب الشباب في ثمانية مجالات ثقافية، بجانب مراجعة عدد من القوانين والسياسات بما يدفع بنهضة الشباب إلى الأمام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)