بابا الفاتيكان: يدعو لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن بصورة عاجلة

شهاب محمد - الخرطوم - بابا الفاتيكان

الخليج 365:

دعا بابا الفاتيكان فرانسيس، إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، قائلا إنّ ” صرخات الأطفال والآباء في اليمن ترتفع إلى الله”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أطلقها البابا فرانسيس، الأحد، قبيل مغادرته إلى الإمارات في زيارة تستمر 3 أيام،

وقال: “هؤلاء الأطفال (في اليمن) جائعون، هم بلا أدوية، ومعرضون لخطر الموت”، حسب المصدر ذاته.

كما أشار إلى أن الكثيرين في اليمن “لا يستطيعون الوصول إلى مناطق المساعدات الغذائية”، مناشدا الأطراف المعنية والمجتمع الدولي أن يتوصلوا على وجه السرعة إلى اتفاقيات في هذا الشأن، وضمان توزيع الغذاء.

وتستمر زيارة البابا فرنسيس للإمارات من 3 حتى 5 فبراير/شباط الجاري؛ للمشاركة في لقاء عالمي للحوار بين الأديان حول موضوع “الأخوة الإنسانية”

وتعد الإمارات طرفا أساسيا في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يخوض حربا في اليمن ضد اانصار الله.

وأدت تلك الحرب إلى أن تشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في مقدمتها انتشار المجاعة.

وبزيارته للإمارات، سيصبح فرانسيس، أول بابا للفاتيكان يزور منطقة الخليج.

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