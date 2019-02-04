رئيس القضاء الإيراني: يرفض “الشروط المذلة” للآلية المالية الأوروبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعرب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آملي لاريجاني، اليوم الاثنين، عن رفضه فرض شروط مسبقة ضمن الآلية الأوروبية الخاصة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بشأن برنامجها النووي.

وقال لاريجاني، في تصريحات نقلتها وكالة “تسنيم” الإيرانية، إنه “بعد 9 شهور من المماطلة، أعلنت أوروبا عن آلية مالية محدودة، وحسب التقارير، وضعت شروطا عجيبة من ضمنها ضرورة التحاق إيران باتفاقية العمل المالي الدولية (فاتف) وتفاوض على برنامجها الصاروخي”.

وأكد لاريجاني أن “الجمهورية الإسلامية لن تقبل بأي حال من الأحوال الشروط المذلة للآلية المالية”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن اعتزامه إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.

وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.

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