انتصرنا ولكن.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ حقق الهلال الاهم وفاز على الاشانتي بهدف الشعله ليحصد اول ثلاث نقاط اجلسته في المركز الثاني للمجموعه خلف زيسكو الذي فاز امس بثنائيه علي مواطنه ناكانا .

@ الزعفوري احسن في وضع الشعله كرأس حربه وقد كان اللاعب في الموعد باحرازه هدف الهلال الوحيد بيد ان التونسي لم يصبر عليه وسحبه من الميدان !!

@ سُحب الشعله وكان الاصوب سحب شيبوب لان علة الهلال كانت في الوسط المهاجم لا الهجوم .

@ الشعله احرز هدف من نصف فرصه والبرازيلي اهدر ثلاث فرص مضمونه .

@ شيبوب ايضاً اضاع عديد الفرص بسبب الانانيه الزائده وتصويبات الكشافات .

@ كان يمكن للهلال احراز الهدف الاول في د (25) لكن شيبوب صوب نحو الكشافات بدلاً من تمرير الكره لبشه الصغير الذي كان في وضع مثالي .

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