ثلاث نقاط مهمة ولكن..!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*بداية طيبة!

*دعونا نتفاءل خيرا!

*ونفرح بالنقاط الثلاثة التي حصدها الازرق في ملعبه امس امام اشانتي غانا الفريق الذي لم يكن صيدا سهلا باية حال رغم ان الهلال كان يمكنه تقديم الافضل اذا تعامل التقني الفرنسي ولاعبيه مع المباراة بصورة مختلفة عن مظهر الفريق امس والطريقة العقيمة التي لعب بها علي مدار تسعين دقيقة والتي لم يخلق خلالها عديد الفرص والسوانح وظلت النتيجة مفخخة حتى صافرة النهاية علما بان الفريق الضيف جاهد وكافح لاجل ادراك التعادل وتعديل النتيجة ولكن وقف الحظ عائقا في بعض الحالات وفي احايين اخرى وفق مدافعي الفريق الازرق في ابعاد عديد الكرات وايضا الحارس اليوغندي جمال سالم!

*نعم..للامانة كان في الامكان افضل مما كان ويمتلك لاعبو الهلال افضل من المظهر الذي ظهر به الفريق في لقاء الامس امام ضيفه الغاني الاشانتي كوتوكو وللامانة فان اصرار المدير الفني التونسي علي اشراك شيبوب خصم كثيرا من رصيد الفريق من ناحية الاداء الايجابي وسرعة ايقاع اللعب والضغط على حامل الكرة في وسط الميدان خصوصا وان التونسي لم يعالج مشكلة شيبوب الاساسية في التعامل السريع مع الكرة ورفع نسق الاداء خاصة وانه صانع الالعاب الفعلي للفريق قبل ان يكمل ثلاثية المقدمة الهجومية والغريب ان المدرب التونسي اراد الزعوري ظل يتفرج علي سوء اداء شيبوب حتى اللحظات الاخيرة حيث لم يجيد اللاعب الدور الهجومي المنوط به وفي ذات الوقت لم يقم بالدور الدفاعي كما ينبغي وقد ارهق اليساري فارس عبدالله بسبب غياب المساندة في كثير من الاحيان!

*الحقيقة التي يجب ان نتعامل معها بشفافية ان الدور الهجومي لشيبوب ضعيف جدا وبان غياب اللمسة الواحدة في بناء الهجمة سهل كثيرا جدا من مهمة لاعبي الاشانتي في تضييق المساحات والعودة الجماعية للدفاع عن مرمى الحارس الغاني ولافتكاك الكرة من تحت اقدام لاعبي الهلال ما قلل كثيرا من خطورة الهجمات الهلالية والتي كانت شحيحة مقارنة بنسبة امتلاك الفريق للكرة في منطقة وسط الملعب ولكن دون فائدة تذكر وبصورة غير ايجابية كما يقول علماء كرة القدم في مثل هكذا حالات!

*نعم..للامانة فان المدير الفني للهلال تعامل ببرود يشبه اداء لاعبيه داخل المستطيل الاخضر حيث غابت القتالية والشراسة المطلوبة في مثل هكذا حالات بالضغط علي الفريق الخصم في ثلث ملعبه وتنويع الهجمات وخلق الزيادة العددية داخل منطقة جزاء الخصوم وتسريع ايقاع الاداء لاجبار الدفاعات علي ارتكاب الهنات والهفوات الدفاعية كما فعل الفريق الضيف في العشرة دقائق الاخيرة من عمر المباراة بعد ان وقف علي حقيقة ان الهلال اكتفي بالهدف اليتيم وسعى لاعبيه لتسيير الدقائق والحفاظ علي النتيجة كما جاءت في خواتيم شوط اللعب الاول حيث زاد الاشانتي من سرعة الايقاع وضغط علي الدفاع الازرق وكاد ان يعدل النتيجة في مرتين وقف خلالهما الحظ الي جانب الهلال!

*صحيح ان الهلال كسب النقاط الثلاثة وكسب الجولة الاولى وهذه في غاية الاهمية لبداية المشوار ولكن الاهم ان تكون هنالك قراءة حقيقية لمظهر الفريق واداء اللاعبين طوال تسعين دقيقة حيث ان هنالك اكثر من لاعب لم يكن ايجابي الاداء وخاصة شيبوب الذي ارهق زملاءه في وسط الملعب بادائه السلبي وعدم القيام بايا من الادوار الدفاعية والهجومية كما عمد الصاعد بشة الي المراوغة غير المجدية رغم انه كان حاضرا دفاعيا ولعب بقوة ولكن دوره الهجومي لم يكن في الموعد وللامانة فان التونسي ومعاونيه عليهم مراجعة شريط المباراة واعادة النظر في التشكيلة والاستراتيجية التي يلعب بها الفريق قبل السفر الي العاصمة الزامبية لوساكا نهاية الاسبوع..ونعود باذن الله.

اخر الرميات

*حقق الهلال انتصارا غاليا ومهما في بداية مشواره في المجموعات ولكن ينتظر الزعفوري الكثير من العمل خلال الايام القليلة القادمة لتجويد الاداء من اجل ظهور افضل للفريق علي الساحة الافريقية خارج قلعة الفريق بامدرمان!

*مؤكد ان الثلاثي فارس عبدالله والكنغولي امبومبو والنيجيري ايمانويل الي جانب بويا وديارا قدموا مستوى اداء جيد الي جانب بشة الصغير لو لا بعض الفلسلفة التي تعتري ادائه بين الحين والاخر!

*امبومبو ايضا يعاني من الاداء الفردي احيانا والذي يخصم من ادائه بصفة عامة حيث تتسبب انانيته في ضياع فرص وسوانح مضمونة لفريقه اذا شارك مع زملائه في اللعب!

*حسبنا الله ونعم الوكيل.