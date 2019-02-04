أم درمان ـ المجهر

أنهى نظامي حياته بتفجير نفسه بعبوة ناسفة (قرنيت)، داخل منزله بضاحية الشقلة جنوب أم درمان، وكشف مصدر لـ(المجهر) أن النظامي يتبع لإحدى الوحدات العسكرية، كانت بحوزته عبوتان ناسفتان، فاستغل خلو المنزل من أفراد أسرته، وقام بسحب فتيل إحدى العبوتين الناسفتين أثناء وجوده بالمنزل، فقطعته إلى أجزاء، وأوضح المصدر أنه فور وقوع دوي الانفجار، سارع الجيران لمعرفة أسبابه، حيث اتضح أن النظامي الذي يعاني من الاضطرابات النفسية قد فجر نفسه، على الفور تم الاتصال بالشرطة التي أوفدت فرقاً إلى مسرح الحادث، وقد حاول الموجودون إسعافه، بيد أنه فارق الحياة، ودون بلاغ بالحادثة بقسم أبو سعد لمعرفة أسباب ودوافع الحادثة. The post نظامي يفجر نفسه بعبوة ناسفة بمنزله بـ”أم درمان” appeared first on صحيفة المجهر السياسي السودانية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع جريدة المجهر السياسي

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