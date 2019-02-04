غرب دارفور تعلن ضبط كمية من المخدرات ومستحضرات التجميل

أعلنت السُّلطات الأمنية بولاية غرب دارفور، ممثلة في شرطة مكافحة التهريب، والقوات المشتركة السودانية ـ التشادية إحباط محاولتين لتهريب كميات كبيرة من الإسمنت إلى خارج البلاد.

في السياق نفسه، قالت السُلطات وفقاً لسونا، إنها "ضبطت كمية من المخدرات ومستحضرات التجميل والخمور المستوردة والمنشطات الجنسية وحبوب السمنة وكمية من المواد غير المطابقة للمواصفات في طريقها الى البلاد".