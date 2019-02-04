مادورو يحث بابا الفاتيكان على التوسط في أزمة بلاده

ذكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه كتب خطاباً إلى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول يحثه على القيام بدور الوساطة في الأزمة السياسية في بلاده.
وقال مادورو لقناة "سكاي تي جي 24" الإخبارية الإيطالية، "كتبت خطاباً إلى فرنسيس الأول.. قلت له إنني أخدم قضية المسيح"، معلناً نفسه كاثوليكياً متديناً.
وأضاف مادورو، "وبهذه الروح، أطلب منه مساعدتنا في عملية تسهيل الحوار وتعزيزه"، مشيراً إلى جهود وساطة أخرى تقوم بها دول المكسيك وأوروغواي وبوليفيا، وغيرها.
وتابع، "أطلب من البابا أن يقدم أقصى جهوده، ورغبته لمساعدتنا في هذا المسار من أجل الحوار. وآمل أن نتلقى رداً إيجابياً".
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