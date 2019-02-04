معتمد طويلة: يعبر عن امتنانه للوالي بالإنابة لاستجابته لمتطلبات مواطني طويلة

بحث وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية والي ولاية شمال دارفور بالإنابة، حسن محجوب الفاضل، بمكتبه بالفاشر الأحد مع معتمد محلية طويلة، آدم يعقوب جديد، قضايا مواطني طويلة وتوفير مياه الشرب بمناطق وقرى العودة الطوعية المحلية من خلال حفر المزيد من الآبار وإنشاء السدود والخزانات.
وأطلع معتمد طويلة الوالي بالإنابة، خلال اللقاء، على خطة المحلية لتوطين 2500 أسرة عائدة من مخيمات النزوح.
وبحسب سونا، فقد عبر جديد عن امتنانه للوالي بالإنابة لاستجابته لمتطلبات مواطني طويلة تحقيقاً للتنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار.
وقال إن اللجنة الخاصة بسد طويلة والذي يضم الأمم المتحدة لخدمات المشاريع قد بدأ في عقد عدد من الاجتماعات توطئة لاستئناف العمل بالسد قبل دخول فصل الخريف.
من جانبه؛ أكد الفاضل، سعي حكومة الولاية الجاد لحل مشكلة المياه بمناطق وقرى العودة الطوعية وفق البرنامج المعد في هذا الجانب.
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