دهس بعربة امن واجراء عملية جراحية للشاب محم الفاتح

أجرى عدد من الأطباء الشرفاء عملية جراحية بمستشفى بحري للشاب محمد الفاتح الذي تعرض مؤخرا للدهس بواسطة عربية قيل إنها تابعة للأجهزة الأمنية السودانية في منطقة ود نوباوي بمدينة أمدرمان في العاصمة الخرطوم.

وأفادت الصحفية رفيدة ياسين نقلا عن مصادر طبية أن محمد خرج اليوم من المستشفى لكنه ما زال يعاني من آلام جسدية ونفسية بالغة نتيجة ما تعرض له.