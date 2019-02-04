تجدد الاحتجاجات في الخرطوم ومطالب بتنحي البشير

وبحسب شهود عيان، خرجت مظاهرات احتجاجية، صباح اليوم، من أحياء “الأزهري” و”مايو” بالخرطوم وحي “العباسية” بمدينة أم درمان وحي “شمبات” بمدينة الخرطوم بحري.
وتتبع “أم درمان” و”الخرطوم بحري” العاصمة السودانية.
وأضاف الشهود أن المتظاهرين الذين قدرت أعدادهم بين العشرات والمئات، رددوا هتافات تندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتطالب بـ “تنحي” الرئيس عمر البشير.
وتأتي المظاهرات استجابة لدعوة من “تجمع المهنيين السودانيين” (نقابي غير حكومي) لتنظيم مسرات احتجاجية، صباح الإثنين.
وفي سياق ذي صلة، نقل ناشطون صورًا لوقفة احتجاجية نظمها معلمون بمدينة كسلا (شرق)؛ احتجاجًا على مقتل معلم داخل مقر أمني.
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