اجتماع سوداني تركي لتفعيل البروتكولات

بحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية، آدم عبدالكريم دقاش، مع وفد تركي زائر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأزلية بين السودان ودولة تركيا في مجالات تطوير مشروعات البنى التحتية لصادرات الثروة الحيوانية، وتفعيل البروتكولات الموقعة بين الجانبين.

وقال دقاش خلال لقائه بمكتبه اليوم الإثنين، أعضاء اللجنة الفنية من الوفد التركي الزائر للبلاد، برئاسة مدير عام وزارة الثروة الحيوانية والزراعة التركية، قال إن الزيارة تأتي في إطار متابعة السياسات الداعمة لتفعيل البرتوكولات والالتزامات الموقعة سابقاً بين الطرفين، والتي تضمنت عدداً من مذكرات التفاهم، منها مذكرة تفاهم في العام 2008م، ومذكرة تفاهم في العام 2014م في مجال الأسماك والبروتكول الزراعي في العام 1999م .

وأكد دقاش العمل على تطوير هذا التعاون التقني الزراعي الاقتصادي، للمساهمة في دفع العلاقات الاقتصادية، موضحاً أن وزارته تعمل جاهدة بصدد توقيع هذه البروتكولات لدعم برامج مشروعات تنمية صادرات الثروة الحيوانية المشتركة بين البلدين.

من جانبها، تحدثت المدير العام لمؤسسة الزراعة التركية عن أهمية اللقاء كاجتماع تحضيري يسبق موعد انعقاد اللجنة الرئاسية بين البلدين، والتي ستعقد بتركيا لاحقاً، وأكدت أن الزيارة تشمل مسؤوليات متعلقة بالتجارة والثروة الحيوانية والمساهمة في إمكانية استيراد الماشية من السودان، بجانب ذلك سيقوم الوفد بزيارة ميدانية للوقوف على مسلخ الكدرو ومنطقة اندرابا المقترحة من الجانب السوداني لإنشاء محجر صحي فيها، باعتبارها منطقة متميزة وخالية من الأمراض.

