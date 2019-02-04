أمير كرارة ويسرا اللوزي يصوران "كلبش3" في "الإنتاج الإعلامي"

يصور النجم أمير كرارة مشاهده فى الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، فى ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى ، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة يسرا اللوزى التى انضمت لأحداث الجزء الثالث من المسلسل، ويستمر التصوير فى نفس الديكور عدة أيام وينتقل أمير بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث العمل.

تصوير المسلسل بدأ منذ فترة، وذلك استعدادا لجاهزية الحلقات للعرض فى شهر رمضان، ومن فترة لأخرى، وكان أمير كرارة قد صور أول مشاهد العمل فى العاصمة اللبنانية بيروت الفترة الماضية، حيث استغرق التصوير هناك أسبوعا كاملا وجمعته المشاهد بعدد من الفنانين اللبنانيين.

مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.