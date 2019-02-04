الشيخ يستعيد لقب بطولة مصر المفتوحة للجولف .. وعمرو شبانة السادس

نجح لاعب منتخب مصر الوطنى ونادى سبورت للجولف ممدوح الشيخ فى استعادة لقب بطولة مصر المفتوحة للجولف للهواة والتى اقيمت بملاعب بالم هيلز وذلك بعد غياب عن منصة التتويج لمدة ثلاث سنوات .

وضرب ممدوح الشيخ بهذا التتويج اكثر من عصفور بحجر واحد حيث حقق اللقب للمرة الثالثة 2014 و2015 و2019 وحافظ على بقاء كأس اقدم بطولة جولف فى الشرق الاوسط للعام الثالث على التوالى بنادى سبورتنج السكندري حيث فاز بها فى العامين الماضيين زميله بالمنتخب والنادى عيسي ابو العلا .

وسدد ممدوح الشيخ 228 ضربة مسجلا 12 ضربة فوق المعدل وتلاه الدولى ماجد عبد التواب بالم هيلز 238 ضربة ثم الدولى عبد المنعم الشافعى الجزيرة 238 ضربة ثالثا .

وفى المراكز من الرابع الى العاشر على الترتيب جاء كل من شريف رزق وابراهيم عزت وعمرو شبانة بطل العالم السابق للاسكواش والصاعد محمد ابو العلا افضل ناشئ ولى شاكلى وعمر السيسي وعمرو الخياط .

وفاز بمنافسات النت باحتساب الهانديكاب مستوى اللعب عمرو الخياط فى الصدارة وعمر كريمة الثانى وشريف رزق الثالث .

وعقب انتهاء المنافسات قام نائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير بتسليم كأس البطولة العريقة الى ممدوح الشيخ والجوائز للفائزين .