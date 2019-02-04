تعلن ولاية القضارف عزمها طي ملف العطش نهائيا بالولاية

اعلنت ولاية القضارف عزمها طي ملف العطش نهائيا بالولاية وتعهدت بمواصلة النهضة.ويفتتح النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح عددا من المشروعات التنموية والخدمية بولاية القضارف وذلك في اطار زيارته للولاية يوم غد الثلاثاء.

وجدد والي الولاية العميد أمن مبارك محمد شمت ترحيب واستعداد الولاية لاستقبال النائب الأول لرئيس الجمهورية يوم غد الثلاثاء.وأوضح أن زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية للولاية ستسهم في دفع عجلة التنمية في

كافة المشروعات المستمرة وعلى رأسها مشروع الحل الجذري لمياه القضارف.

وقال شمت إن النائب الأول سيقوم خلال زيارته بتدشين نفرة الزكاة بقيمة (317) مليون جنيه في شكل مشروعات إنتاجية لشرائح الفقراء والمساكين بالولاية بجانب كفالة الأيتام ودعم قيام المزيد من الجمعيات الانتاجية فضلا عن إعلان صفرية الامية بالولاية إنفاذا لموجهات رئيس الجمهورية بمحو الامية بعدد من الولايات .

وأوضح شمت أن النائب الأول سيشهد تخريج الف من الدارسين للحاسوب من منسوبي الاتحاد الوطني للشباب بالولاية بجانب تفقد سير العمل الجاري في مراحله الأخيرة لمشروع الحل الجذري للمياه بجانب افتتاح المجمع الطبي الحديث للتأمين الصحي وتوزيع بطاقات التغطية الشاملة. وأكد شمت عزم الحكومة لطي ملف العطش نهائيا ومواصلة النهضة التنموية في المجالات المختلفة.