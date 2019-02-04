تحطم طائرة فوق منزل في لوس أنجلوس

تسبب حادث "مرعب" لطائرة تحطمت فوق منزل خارج لوس أنجلوس، الأحد، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، حسبما أشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
وأدى الحادث إلى مصرع عائلة مكونة من 4 أفراد، كانت تقطن في منزلها بمقاطعة أورنج كاونتي في كاليفورنيا، إضافة إلى مقتل الطيار الذي فقد السيطرة على الطائرة الصغيرة.
وتحطمت الطائرة من نوع "سيسنا 414 أيه" ذات المحرك الثنائي في حي يوربا ليندا، في حوالي الساعة 1:45 ظهرا، بعد قطعها مسافة 20 كم منذ الإقلاع.
ولم يعرف حتى الآن سبب تحطم الطائرة التي انطلقت من مطار بلدية فولرتون المجاور، بينما تحقق السلطات في الحادث.
وأظهرت اللقطات حرائق ضخمة وبقايا للمنزل الذي تحطمت فيه الطائرة، في الحي السكني القريب من لوس أنجيلوس.
وقال أحد السكان لوكالة "كي تي إل أيه": "الطائرة انفجرت على بعد 100 قدم من منزلي. خرجت لأرى السماء تمطر قطع وشضايا الطائرة".
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