مظاهرات في احياء متفرقة من العاصمة

شهدت عدد من أحياء العاصمة الخرطوم تظاهرات متفرقة استجابة لدعوة تجمع المهنيين التي أطلق عليها مواكب الأحياء والميادين ، وبدأت الاحتجاجات في وقت مبكر في منطقة شارع الستين بالخرطوم، واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على أحياء شمبات ببحري، وشهدت منطقة العباسية بأم درمان مطاردات بين الشرطة والمواطنين في الأحياء، ووضع الشباب في معظم الأحياء متاريس في الشوارع لمنع دخول سيارات الشرطة والأجهزة الأمنية.

وتسبب مقتل المعلم أحمد الخير في غضب عام ووعدت الحكومة بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة الجناة إلا أن الشارع يشك في نزاهة التحقيقات الحكومية وقال المعلم محمد حسن” الحكومة لن تدين نفسها، ستقيد نتيجة التحقيق ضد مجهول” وطالب محمد بأن تتولى لجنة دولية مهمة التحقيق وقال ” يجب أن يكون التحقيق من جهة دولية مستقلة، لا يمكن أن يحقق الجناة في جريمة متهمين فيها” .

