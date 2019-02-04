أشياء عليك اتباعها عند إجراء مكالمة على هاتفك الأندرويد

نعرض مجموعة من الأشياء التي يمكن القيام بها خلال إجراء مكالمة على هاتفك الأندرويد كما يلي:

- إجراء مكالمة ثانية:

قبل ذلك لم يكن إجراء مكالمة مزدوجة، إلا أن نظام أندرويد يتيح للمستخدمين إجراء مكالمة مزدوجة بكل سهولة ويسر، وذلك عبر ضغطة واحدة، إضافة إلى القدرة على التبديل بين المكالمتين أو جمعهما معا، وهى الميزة التى تعتبر مفيدة فى الكثير من الأوقات، وذلك من خلال خيار Add call.

- فحص جهات الاتصال وسجل المكالمات

من الممكن بسهولة خلال إجراء محادثة، تصفح جهات الاتصال وسجل المكالمات بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الضغط على زر Home ومن الشاشة الرئيسية قم بفتح تطبيق جهات الاتصال Contacts وبعدها يمكنك البحث عن الشخص بالأحرف الأولى أو ببساطة التمرير والبحث عن جهة الاتصال المطلوبة.

- ممارسة بعض الألعاب

وبنفس الطريقة السابقة، يمكن أيضا للمستخدم ممارسة أى لعبة خلال إجراء مكالمة صوتية، من خلال الضغط على زر Home ومن الشاشة الرئيسية قم بفتح اللعبة، لكن ينبغى الحذر أنه فى حالة وجود لعبة تحتاج الاتصال بالإنترنت، فقد يكون من الصعب ممارستها.

- تصفح السوشيال ميديا

يمكن فعل ذلك بما أن نظام أندرويد يسمح بجعل المكالمة تستمر فى الخلفية، حيث كل ما عليك هو الضغط على زر Home ثم فتح التطبيق الآخر والعمل عليه بشكل طبيعى، لكن سيلاحظ المستخدم أن شريط الحالة تحول من اللون المعتاد إلى اللون الأخضر وهو ما يعنى أن المكالمة الهاتفية مستمرة.