رئيس الجمهورية : الأمن والاستقرار متلازمان مع عمليات التنمية

أكد السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الأمن والاستقرار متلازمان مع عمليات التنمية، مشيرا إلى إنجازات ولاية شمال كردفان عبر منصة مشروع نفير الولاية.

وأكد رئيس الجمهورية لدى مخاطبة اليوم ضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاه ( الهجانة) والقوات النظامية الاخرى برئاسة أركان القوات البرية على استمرار الدولة فى تأهيل القوات المسلحة والقوات النظامية من خلال عمليات التدريب وتقديم المعينات التى تمكنها من أداء مهمتها على الوجه الأكمل.

وأشاد رئيس الجمهورية بالتماسك والانسجام بين جميع مكونات القوات المسلحة القوات النظاميه الاخري.

الى ذلك قال قائد الفرقة الخامسة مشاة اللواء الركن محمد خضر محمد أن القوات المسلحة والقوات النظامية تعمل على قلب رجل واحد لحفظ الامن والاستقرار بالولاية، مؤكدا أن الولاية تشهد استقرارا وأمنا تامين.

من جانبه أشاد مولانا احمد محمد هارون والي الولاية بالدور البطولى لفرقة الهجانة ومجاهداتها على مر التاريخ، مذكرا بدورها الفاعل فى عملية جمع السلاح.