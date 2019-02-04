أخيراً .. الهلال إنتصر ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• حقق سيدالبلد فوزا مهما على الاشانتي.

• فوز بكل تأكيد له ما بعده.

• في ظل المنافسة الشرسة بين الاندية.

• المستوى الفني في هذه المرحلة غير مهم.

• ماذا يعني تقديم عرض برازيلي وتخسر.

• (مافي أي فائدة).

• الهلال حاليا في المركز الثاني.

• بفارق الاهداف عن زيسكو الزامبي المتصدر.

• المطلوب التعامل مع المباريات بـ(القطعة).

• كل مباراة تعتبر نهائي بطولة.

• المهم معالجة الاخطاء والاستفادة منها.

• يجب ان نجعل مباريات الممتاز اعداد للأفريقية.

• منح جميع اللاعبين فرصة للظهور.

• حتي ينجح الجهاز الفني في تجهيز الجميع.

• الجهاز الفني وما أدراك الجهاز الفني.

• الزعفوري (ماشه معاه باسطة).

• الهلال ظل ينتصر بمجهود اللاعبين.

• ليس هناك عمل فني واضح.

• أحد ابناء الهلال بإستطاعته قيادة الفريق.

• وافضل مليون مرة من الزعفوري.

• الكنغولي ادريسا اجتهد بالأمس.

• لم يحالفه التوفيق في بعض الهجمات.

• نعيب عليه التسرع والأنانية.

• يجب توجيه اللاعب بعدم الاستعجال.

• يعتبر مهاجم خطير دون شك.

• وننتظر منه الكثير.

• أما البرازيلي جيوفاني (حكايتو حكاية).

• ظل مستواه يتراجع بسرعة الصاروخ.

• مع أقل إلتحام يسقط أرضاً.

• والدخول في جدال مع الخصم.

• وبالامس كاد يشتبك مع لاعب الاشانتي.

• والحكم جامله كثيرا في تلك الحالة.

• أما بقية النجوم كانوا في الموعد.

• المهم الـ3 نقاط. (صمت اخير) ..

• سألت عليك براي النيل..

• تميراتنا وعصيفير الهوى الصدّاح ..

• لقيتك في عيون الناس

• حنين ساكن القلوب مرتاح

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