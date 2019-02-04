الرئاسة الروسية اغتصاب سلطة فنزويلا تدخل مباشر في شؤون البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن فرض أي حلول خارجية هو بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: “أي حل للأزمة في فنزويلا ممكن فقط من قبل الفنزويليين، وفرض أي حلول أو تشريع محاولة اغتصاب السلطة، نعتبرها تدخلا مباشرا وغير مباشر في الشؤون الداخلية لفنزويلا”.

في سياق متصل، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والسويد والنمسا والدنمارك، اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تغريدة على “تويتر”: “الفنزويليون لديهم الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية، وديمقراطية”، متابعا: “فرنسا تعترف بغوايدو رئيسا فعليا للبلاد لتنفيذ العملية الديمقراطية والانتخابية”. وأضاف ماكرون: “ندعم مجموعة الاتصال التي أنشأها الاتحاد الأوروبي، حول هذه الفترة الانتقالية”.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.