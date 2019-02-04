سلسلة انفجارات في قلب العاصمة الإسرائيلية تل أبيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: هزت سلسلة انفجارات، اليوم الاثنين، منطقة سكنية في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، من دون الإعلان عن وقوع ضحايا أو وجود خلفية جنائية.

القدس — سبوتنيك. وأفادت القناة “13” بالتلفزيون الإسرائيلي، بـ”سماع دوي 5 انفجارات في أحد المباني في تل أبيب”.

وأفاد التقرير المبدئي للشرطة الإسرائيلية، بأن الأصوات نجمت عن انفجار سخان شمسي فوق سطح البناية.

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