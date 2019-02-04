(حلة) أحمد هارون!!.. بقلم حسن التجاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> وصف جديد للسيد والي ولاية شمال كردفان لأصحاب العقول العلمية والأدباء وغيرهم من أهل العلم في أهميتهم وأدوارهم المتعاظمة في دفع عجلة التنمية.. حيث شبههم بـ(الحلة) التي تحتوي على أصناف كثيرة حتى يمكن إنتاج طعام شهي وشبه العلماء باللحمة والخضار وهي أهم مكونات (الحلة).. والأدباء والفنيين بـ(الشمار والبهارات) الذين يعطون (الحلة) طعماً ونكهة -على حد تعبيره.

> هذه هي طبيعة لغة السيد أحمد هارون توصف بالبساطة خاصة أنه تعود أن يخاطب بها عامة الناس وخطابه للجميع.. وهارون وهو يصف تكوين (الحلة) بهذه الكيفية سالت لعابنا وشممنا نكهة (الحلة) فاستمتعت حقيقة باللقاء الذي أداره أمس الأول معه تلفزيون الشروق وتحدث هارون بثقة كبيرة وبالأرقام فالرجل بالصحة -على حد قوله- إنجازاً وصل إلى نسبة (97,3%) وشرحه للوضع الصحي بالولاية خاصة للمستشفى والاختصاصيين من الداخل والخارج يؤكد أن هارون مالي (قاشو). على فكرة مولانا هارون كان وزير دولة بالداخلية في بدايات الإنقاذ ويشهد له بالشجاعة والقوة والكرم الفياض في دعم القوات لأجل استتباب الأمن بالبلاد قاطبة.

> تحدث عن النفير والنهضة بمفهومها الكبير. وقال الطريق تم تحقيقه ودعمه من جهات داخلية وخارجية لها مصالح فيه داخل السودان كاستثمار، وتم حل مشكلة المياه تماماً والتعليم كواحد من عناصر النهضة التنموية، وتم تحسين بيئة التعليم وإنشاء المدارس بصورة ممتازة، وحلت تماماً مشكلة التجليس، حيث كان الطلاب يجلسون تحت ظل الأشجار في الأرض.. (شكراً هارون).

> مبسوط جداً من هارون فقط لأنه مباشر وواضح وصريح وبسيط في خطابه الجماهيري.. وزول عملي.

> سياسة إبقاء الولاة في ولاياتهم لمدة أطول تتوقف بالضرورة على جودة الأداء وكثرة الإنتاج والعطاء. وأعتقد أن شمال كردفان أحسن فيها هذا الوالي وأجاد، وهذا ليس حديثي، إنما حديث أهلها حتى أن أهل شمال كردفان لا يفضلون مغادرتها كما الشأن في بقية الولايات الذين يفرون إلى الخرطوم لضيق الحياة هناك وصعوبتها وانعدام العلاج التخصصي وضعف التعليم لكن أهل الأبيض يفضلون البقاء هناك.

> الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان تعد من عواصم البلاد الكبيرة لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة وبنيات تحتية ذات جودة عالية.. أحمد هارون كوالٍ مميز جعل من الأبيض عاصمة ولائية جاذبة.. والله هذا الوالي يستحق الاحترام بس المطلوب منه إكمال النموذجية في الأبيض لتكون تجربة مرغوب فيها لبقية العواصم الولائية الأخرى.

> الآن في المرحلة المقبلة يجب أن تجتهد كل الولايات لإحداث الجديد المدهش في الإنجاز وإنزال الرحمة بالمواطنين في قضايا الرسوم وخفضها والضرائب وإعفائها بصورة لا تخل بدخل الخزينة السنوي ولا تكسر ظهر التاجر الذي ظل يكسر ظهر المواطن دوماً.. ويجب مراقبة السماسرة خاصة في الذي يتعلق بمعاش المواطن. والله وقسماً تعالى لو حسمت الحكومة بصورة عامة مسألة السماسرة، ستصبح الحياة في معاش الناس (رغدة). حرام بلد كالسودان يكون فيها معاش الناس ضنكاً!.

> افتتح السيد الرئيس أمس طريق الصادرات بطول أكثر من ثلاثمائة كيلو متر.. طريق الصادرات هذا سيحل كثير من المشاكل التي كانت عثرة في طريق الإنتاج بتصدير موارد ولاية شمال كردفان ويسهل أمر الواردات إليها إذن.. وين المشكلة؟.. المشكلة يا سعادة الوالي هارون في السماسرة أحسموا أمر هذه المعضلة من التاجر مباشرة لتاجر القطاعي للمستهلك وشوفوا كان تنقدروا.. هي الطريقة الوحيدة لحسم أمر الغلاء والعمل على خفض الأسعار.

> إذا كان هارون في شمال كردفان حسم المياه والطريق والصحة والتعليم، وكادت تحسم قضاياها نهائياً عليه أن يحسم أمر السماسرة وإلا يا سيادتكم ستحرثون السراب من كل ما اتخذتم.

(إن قُدِّرَ لنا نَعُود)