مهاجم هلال الأبيض السابق ينضم إلى فايبرز اليوغندي

أكمل فريق فايبرز اليوغندي إجراءات التعاقد مع المهاجم خميس كيزا لمدة ستة أشهر قادماً من فريق كنيما الأثيوبي ، وكان كيزا لعب لهلال الأبيض في الفترة من مايو 2017 إلى مارس 2018 وشارك مع الفريق في كأس الاتحاد الأفريقي ، ووصل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إلى مدينة كتندي
معقل فريق فايبرز ووقّع على التعاقد ،يذكر أن فايبرز أقصى المريخ من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بالفوز عليه بهدف في يوغندا بعد أن خسر بالخرطوم بهدفين لهدف.
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