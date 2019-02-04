اغلاق ملعب المريخ وتحويل مباراتي الاهلي والموردة

قرر نادي المريخ عدم خوض اي مباراة على ملعبه قبل المواجهة العربية المنتظرة امام مولودية الجزائر في كاس زايد للاندية الابطال. ويستقبل المريخ فريق مولودية الجزائر مساء 16 فبراير الجاري في اياب ربع النهائي بعد ان تعادل ذهابا بدون اهداف. وحسب سبورت249 فان مجلس المريخ سيبلغ اتحاد الكرة خلال ساعات بقفل الملعب لاكمال اعمال الصيانة حتى تظهر ارضية الملعب ومرافقه في افضل صورة خلال مواجهة المولودية. ويخوض المريخ مواجهتين في الدوري الممتاز قبل مواجهة المولودية امام اهلي الخرطوم والموردة على التوالي بتاريخي 6و11 فبراير ويتوقع ان تلعب المباراتين في استاد الخرطوم. ويخضع ملعب المريخ لعملية صيانة منذ قرابة الاسبوعين وفق مبادرة جماهيرية، حيث تشمل ارضية الملعب وغرف اللاعبين وقاعات الضيافة والاجتماعات والمؤتمر الصحفي.

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