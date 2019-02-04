رئاسة الجمهورية تقيم نفرة لدعم نادي المريخ

تعتزم رئاسة الجمهورية اقامة نفرة لدعم نادي المريخ بعد اقتراب الفريق من التاهل الى نصف نهائي كاس زايد للاندية الابطال.

وقال احمد مختار نائب الامين العام لنادي المريخ في تصريحات لـ”سبورت249″ ان نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر يقود مبادرة لدعم نادي المريخ.

وأضاف مختار” النفرة ستكون في القصر الجمهوري خلال احد ايام الخميس او الجمعة او السبت، وسيحسم الامر بصورة نهائية خلال الايام المقبلة”

وتستهدف المبادرة مشاركة المؤسسات الوطنية الكبرى في دعم مسيرة نادي المريخ.

وسبق لنائب الرئيس أن شغل منصب رئاسة مجلس الشرف بنادي المريخ كما كان له وجود فاعل في المجتمع المريخي خلال الفترة الماضية.