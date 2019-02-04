والي شرق دارفور يعلن حل حكومة الولاية

وفي ذات السياق التقى أنس بوفد المنظمات الإنسانية المركزي برئاسة معتمد اللاجئين، الجزولي حامد، ومنظمة اليونيسيف.
وأوضح معتمد اللاجئين أن زيارتهم للولاية جاءت بغرض الوقوف ميدانياً على أحوال اللاجئين الجنوبيين لتقديم الخدمات الغذائية والعلاجية.وأشار إلى أن الخدمات تشمل كافة المجتمعات المستضيفة للاجئين بمناطقهم على نطاق واسع من ولاية شرق دارفور.
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