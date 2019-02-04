المريخ يؤجل مناقشة عرض المولودية الى مابعد مباراة الإياب

كشف عضو بارز بمجلس ادارة نادي المريخ انه سيحسم العرض المقدم من نادي مولودية الجزائر للتعاقد مع مهاجم الفريق محمد عبد الرحمن الى ما بعد مباراة الفريقين في اياب ربع نهائي كاس زايد في السادس عشر من الشهر الجاري.
واوضح بدر الدين عبدالرحيم عضو مجلس الادارة ورئيس بعثة الفريق للجزائر في تصريح لصحيفة الصدى انهم وعند تواجدهم بالجزائر حضر اليهم وفد من نادي مولودية الجزائر للحديث عن تعاقد النادي مع محمد عبد الرحمن ولكنه رد عليه بان مجلس المريخ لن يتفاوض مع المولودية أو اي نادٍ آخر الا بعد نهاية مباراة الفريق أمام المولودية في اياب ربع نهائي كأس زايد لان الفريق في حاجة لخدماته في الفترة الحالية.
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