(يونسفا) تبحث عن حلول لخلافات "دينكا نقوك وتوتال"

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في أبيي (يونسفا)، إنها تعمل على إيجاد حلول للخلافات بين مجتمع دينكا نقوك وشركة توتال للإمدادات المحددة التي تتعاقد مع قوات يونيسفا، بعد مطالبتهم بمغادرة الشركة للمنطقة.

ونظم مجتمع دينكا نقوك في منطقة أبيي، مظاهرة سلمية أمام البوابة الرئيسية للقوة الأمنية ، احتجاجاً على عمل الشركة الأردنية التي تعمل مع يونيسفا. وكان مجتمع أبيي قد طالب بمغادرة شركة توتال للإمدادات للمنطقة خلال 27 ساعة.

وقال دانيال أديكيرا، الناطق الرسمي باسم قوات يونيسفا، في تصريح لراديو تمازج، إنه تم تكليف المستشار القانوني للقوة الأممية بمراجعة بعض البنود في العقد التي تسببت في قلق غير مبرر من جانب المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن الوضع تفاقم بسبب الشكوك حول عمل الشركة، بما في ذلك عملية التوظيف في منطقة أبيي، مضيفاً أن هناك سوء تفاهم بين شركة توتال للإمدادات والمجتمع المحلي في منطقة أبيي