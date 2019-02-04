الشرطة يصرف النظر عن التعاقد مع الجنرال

صرف نادي الشرطة القضارف النظر عن التعاقد مع المدرب صلاح محمد آدم ليتولى تدريب الفريق في المرحلة المقبلة. وكان الشرطة أقال الكابتن محمد الطيب من منصبه في رئاسة الجهاز الفني مؤخراً بسبب تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز. وكذلك اعتذر الكابتن معتصم خالد المدرب العام للمنتخب الوطني عن توليه مهمة تدريب الفريق مفضلاً الاستمرار في الجهاز الفني لصقور الجديان. وأمن مجلس الشرطة على استمرارية المدرب رفعت عثمان الى جانب مدرب الاحمال ابراهيما في الاشراف على الفريق في مبارياته المتبقية في دوري المجموعتين بمسابقة الدوري الممتاز.

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