تسويق مقصورة المريخ في مباراة المولودية

وافق مجلس المريخ على تسويق مقاعد المقصورة الرئيسية لمباراة الفريق امام مولودية الجزائر في اياب ربع نهائي كاس زايد بمبلغ 200 الف جنيه.

ويستقبل المريخ مولودية الجزائر في 16 فبراير الجاري بـ”القلعة الحمراء” ويستهدف الوصول الى نصف النهائي بعد حصوله على نتيجة التعادل السلبي في الجزائر الخميس الماضي.

وحسب ما الصحف الرياضية فان مجموعة من المريخاب اطلقوا على مبادرتهم ” مريخاب لدعم الكيان” التزموا بسداد قيمة 200 كرسي في المقصورة لنادي المريخ مقدما، على ان يقوموا بتسويق المقاعد.

ووفقا للمعلومات فان المقاعد ستشمل ضيافة كاملة حيث تبلغ قيمة التذكرة الواحدة مبلغ الف جنيه.